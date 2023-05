Kreuttal stoppt beim SV Zistersdorf die Talfahrt

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:02

1. Klasse Nord: Kreuttal gewann das Samstagsspiel vor rund 100 Zuschauern gegen den SV Zistersdorf mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Der SC Kreuttal hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 5:0-Sieg verbucht.

Für beide Mannschaften ging es um den Klassenerhalt und somit standen auch beide enorm unter Druck. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Oliver Butsch markierte in der zweiten Minute die Führung für den SCK. Nur zehn Minuten später versuchte sich Martin Fuxa mit einem Fallrückzieher, doch der Ausgleich gelang nicht. Die Gäste legten dafür nach 25 Minuten nach. Das 2:0 von Kreuttal bejubelte Martin Gadinger (25.). Kurz vor der Pause gab es Elfmeter für Zistersdorf und Milan Krivanek brauchte den zweiten Versuch um den Ball für Zistersdorf (42.) im Tor unterzubringen. Im zweiten Durchgang verlegte sich Kreuttal auf das Konterspiel und verteidigte den knappen Vorsprung. Schließlich holte der SC Kreuttal gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

Drei überlebenswichtige Punkte für den SCK

Durch diese Niederlage fällt der SV Zistersdorf in der Tabelle auf Platz 14 zurück. Wo beim Heimteam der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der SV Zistersdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von Zistersdorf bleibt angespannt. Gegen Kreuttal musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Kreuttal liegt nun auf Platz 13. Sechs Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen hat Kreuttal derzeit auf dem Konto. Der SC Kreuttal beendete die Serie von zehn Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für den SV Zistersdorf ist auf gegnerischer Anlage der SC mapo Marchegg (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Kreuttal mit dem SC Orth/Donau.

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – SC Kreuttal, 1:2 (1:2)

42 Milan Krivanek 1:2

25 Martin Gadinger 0:2

2 Oliver Butsch 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei