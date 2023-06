Deutsch-Wagram kämpft sich zum Punkt gegen Kronberg

Details Freitag, 09. Juni 2023 00:01

1. Klasse Nord: Deutsch-Wagram ist vor über 200 Zuschauern nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Kronberg hinausgekommen. Der USC Kronberg zog sich gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von Deutsch-Wagram geendet.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für das Heimteam! Bereits nach einer Minute schickte der Schiedsrichter Mario Cvrcek (Tätlichkeit) zum Duschen. In der fünften Minute ging Kronberg in Front. Marcin Szmidt war es, der vor 202 Zuschauern zur Stelle war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Patrick Bodnar die Führung der Gäste sogar auf 2:0 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Nach der Pause erwischten die Gastgeber den besseren Start. Für das 1:2 des ATSV Sparta Deutsch-Wagram zeichnete Daniel Harrer per Elfmeter verantwortlich (49.). Im starken Regen konnten die Heimsichen aber doch noch über den Ausgleich jubeln. In der 67. Minute gelang Deutsch-Wagram, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Dorian Kleedorfer. Obwohl der ATSV Sparta Deutsch-Wagram mehr als die Hälfte des Spiels in Unterzahl bestritt, erkämpfte man sich ein 2:2-Unentschieden.

Kronberg auf Platz zehn

Ein Punkt reichte Deutsch-Wagram, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 48 Punkten steht der ATSV Sparta Deutsch-Wagram auf Platz zwei. Nur fünfmal gab sich Deutsch-Wagram bisher geschlagen. Der letzte Dreier liegt für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram bereits drei Spiele zurück.

Der USC Kronberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Remis brachte Kronberg in der Tabelle voran. Der USC Kronberg liegt nun auf Rang zehn.

Am kommenden Freitag tritt Deutsch-Wagram beim SV Zistersdorf an, während Kronberg zwei Tage später den SV Bad Pirawarth empfängt.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – USC Kronberg, 2:2 (0:2)

67 Dorian Kleedorfer 2:2

49 Daniel Harrer 1:2

43 Patrick Bodnar 0:2

5 Marcin Szmidt 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei