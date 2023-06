Großebersdorf feiert klaren Erfolg über Orth

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:11

1. Klasse Nord: Mit 1:4 verlor der SC Orth/Donau am vergangenen Samstag vor 120 Besuchern deutlich gegen den SV Großebersdorf. Auf dem Papier hatten die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Großebersdorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war eine Demonstration von Orth gewesen, als man die Partie mit 5:0 für sich entschieden hatte.

Bei starken Regen waren die Gäste zunächst optisch überlegen. In Minute 17 musste der Orths Keeper Reinhardt Gagony in letzter Instanz retten. Keine 18 Minuten waren gespielt, da musste Lukas Jank vom Gast den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte (Torchancenverhinderung/Handspiel). Gagony hielt den fälligen Strafstoß. Daniel Fritsch brachte den SC Orth/Donau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 34. und 39. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SV Großebersdorf ging es in die Halbzeitpause. Vor 120 Zuschauern markierte Mehmet Erdem, nach einem schnell abgespielten Freistoß, das 3:0 (62.). Für das 1:3 von Orth zeichnete Kerem Serttas per Elfmeter verantwortlich (65.). Jonas Salomon besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Großebersdorf (85.). Schlussendlich verbuchte der SV Großebersdorf gegen den SC Orth/Donau einen überzeugenden Heimerfolg.

Großebersdorf nun im "Endspiel" um den Klassenerhalt

Großebersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft gab durch diesen Erfolg die rote Laterne an Kreuttal ab. Der SV Großebersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und 15 Pleiten.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Orth. Die mittlerweile 74 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der SC Orth/Donau befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur acht Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Orth alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für Großebersdorf ist der SC Kreuttal (Sonntag, 18:00 Uhr). Der SC Orth/Donau misst sich am selben Tag mit dem SV GG Haringsee (17:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SC Orth/Donau, 4:1 (2:0)

85 Jonas Salomon 4:1

65 Kerem Serttas 3:1

62 Mehmet Erdem 3:0

39 Daniel Fritsch 2:0

34 Daniel Fritsch 1:0

