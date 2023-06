SV Zistersdorf kassiert deutliche Niederlage gegen Deutsch Wagram

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:06

1. Klasse Nord: Mit 0:3 verlor der SV Zistersdorf am vergangenen Freitag das letzte Saisonspiel deutlich gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram. Die 85 Beobachter waren sich einig, dass der SV Zistersdorf als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Partout keine Probleme hatte Deutsch-Wagram im Hinspiel gehabt, als man einen 5:1-Sieg holte.

Stephan Hlinka war es, der vor 85 Zuschauern für die Gäste den Führungstreffer besorgte (11.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Flamur Shala den Vorsprung des ATSV Sparta Deutsch-Wagram. In Minute 31 testete Oliver Burian seinen Schlussmann mit einem unfreiwilligen Rückpass, doch das ging nochmal gut. Die Hintermannschaft von Zistersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Michael Rinda brachte Deutsch-Wagram in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (60.). Letztlich fuhr der ATSV Sparta Deutsch-Wagram einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zistersdorf muss zittern

Dieses Mal könnte der Gastgeber nur knapp dem Abstieg entgehen, doch da will der SC Kreuttal noch ein Wort mitreden. Nach 28 Spielen steht der SV Zistersdorf auf Platz 13. Die Leistung des SV Zistersdorf in dieser Saison war ein einziges Trauerspiel. Nach vorne ging wenig und die Abwehr war voller Löcher, sodass Zistersdorf auf das traurige Torverhältnis von 35:66 blickt. Zum Saisonabschluss weist der SV Zistersdorf lediglich sieben Siege vor, denen fünf Remis und 16 Niederlagen gegenüberstehen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird der SV Zistersdorf alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Deutsch-Wagram rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem dritten Tabellenplatz. Damit dürfte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Deutsch-Wagram ist die funktionierende Defensive, die erst 30 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur fünfmal gab sich der ATSV Sparta Deutsch-Wagram bisher geschlagen.

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 0:3 (0:2)

60 Michael Rinda 0:3

13 Flamur Shala 0:2

11 Stephan Hlinka 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei