Horn Amateure als Sprungbrett nach Italien

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 09:05

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Philipp Riederer, Trainer der SV Horn Amateure, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse Nordwest-Mitte nach sieben Siegen und sechs Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang fünf. Besonders erfreut ist Riederer dabei aber über die Entwicklung: "Mit Kevin Petuely und Philipp Breit konnten zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ihr Startelfdebüt bei den Profis geben. Philipp Breit weckte sogar das Interesse aus dem Ausland und wird zu SPAL Ferrara in die Serie B wechseln. Das ist etwas Besonderes für den gesamten Verein."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Philipp Riederer: "Prinzipiell bin ich von der spielerischen Leistung sowie Entwicklung der Einzelspieler sehr zufrieden. Wir waren von 13 Spielen gleich elf Mal chancendominierend, einmal war es ausgeglichen und in einem Spiel waren wir unterlegen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Riederer: "Die Stimmung ist gut. Mit Kevin Petuely und Philipp Breit konnten zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ihr Startelfdebüt bei den Profis geben. Philipp Breit weckte sogar das Interesse aus dem Ausland und wird zu SPAL Ferrara in die Serie B wechseln. Das ist etwas Besonderes für den gesamten Verein."

Verstärkung durch Spieler aus der Profiabteilung

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Riederer: "Die Abgänge betreffen wie erwähnt Philipp Breit (SPAL Ferrara, Serie B), Tobias Kouril (Wullersdorf) und Dzezahir Ismajli (Muckendorf oder Zwettl, noch unklar). Einige Spieler, die in der Profiabteilung im Herbst nach Amateur-Transferschluss verpflichtet wurden, sind jetzt spielberechtigt und werden uns das ein oder andere Mal unterstützen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Riederer: "David Volk konnte nur vier Spiele absolvieren und war längerfristig verletzt. Er wird in der Rückrunde wieder spielen können. Bojan Plisnic war nach dem letzten Spiel im November und Dezember nicht im Training. Er ist jetzt seit Jänner wieder im Mannschaftstraining."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Riederer: "Wir haben absolute Leistungsträger verloren, aber unsere jungen Spieler haben sich sehr gut entwickelt. Daher denke ich, dass wir wieder im vorderen Drittel mitspielen können. Natürlich träumen wir immer noch vom Aufstieg."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Riederer: "Ich denke und hoffe, dass ein Spielbetrieb möglich sein wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Riederer: "Es wird sich zwischen St. Bernhard, Mautern und den Horn Amateuren entscheiden. Ich glaube St. Bernhard wird Meister und wir qualifizieren uns als Zweitplatzierter für das Relegationsspiel und steigen auf (Annahme Melk steigt in der 2. Landesliga ab)."