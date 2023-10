Getzersdorf feiert knappen Heimsieg über Lengenfeld

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 90 Besucher fanden sich am Samstag in Getzersdorf ein, um das Spiel gegen den SC Lengenfeld zu verfolgen. Ein Tor machte den Unterschied – Getzersdorf siegte mit 2:1 gegen Lengenfeld. Luft nach oben hatte der SC Getzersdorf dabei jedoch schon noch.

Ein schneller Treffer brachte die Heimelf in Front. Shahir Zeneli brachte den SC Lengenfeld per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der vierten und 43. Minute vollstreckte. Doch noch vor der Pause konnten die Gäste aus Lengenfeld den Rückstand verkürzen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Moritz Schwaiger mit dem 1:2 für die Gäste zur Stelle (45.). Getzersdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Doppelpacker Zeneli macht den Pflichtsieg klar und fliegt

Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Zeneli von der Heimmannschaft noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (90.). Obwohl dem SC Getzersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Lengenfeld zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Getzersdorf sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz. Prunkstück des SC Getzersdorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst elf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mit dem Sieg baute der SC Getzersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Getzersdorf sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

In der Tabelle liegt der SC Lengenfeld nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Die Ausbeute der Offensive ist bei Lengenfeld verbesserungswürdig, was man an den erst sieben geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Lengenfeld alles andere als positiv.

Seit fünf Spielen wartet Lengenfeld schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Getzersdorf zu besiegen.

Der SC Getzersdorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Heldenberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Lengenfeld den SC Mautern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Getzersdorf – SC Lengenfeld, 2:1 (2:1)

45 Moritz Schwaiger 2:1

43 Shahir Zeneli 2:0

4 Shahir Zeneli 1:0

