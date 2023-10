Hollenburg gegen Burgschleinitz/Straning im Torrausch

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 120 Zuschauer wollten das Spiel der 9. Runde nicht verpassen und kamen voll auf ihre Kosten. Der SV Hollenburg führte den SG Burgschleinitz/Straning nach allen Regeln der Kunst mit 8:0 vor. Hollenburg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den Burgschleinitz/Straning einen klaren Erfolg.

Der SV Hollenburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Stefan Schmircher traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Norbert Jankto (9.). Das letzte Tor der turbulenten ersten Halbzeit markierte Hans Gill in der 29. Minute. Bis zur Pause hielt die Defensive von Burgschleinitz/Straning dicht, sodass sich der Vorsprung von Hollenburg nicht weiter vergrößerte.

Hollenburg unerbittlich

Gill (51.), Danijel Bozicevic (64.) und Jankto (69.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:0 in die Höhe. Schmircher (76.) und Jankto (79.) brachten den SV Hollenburg mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Am Ende fuhr der SV Hollenburg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Hollenburg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den SG Burgschleinitz/Straning in Grund und Boden spielte.

Dank des Sieges klettert Hollenburg auf Platz fünf. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der SV Hollenburg derzeit auf dem Konto.

Die Abwehrprobleme des Burgschleinitz/Straning bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Die Hintermannschaft von Burgschleinitz/Straning steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 32 Gegentore kassierte der SG Burgschleinitz/Straning im Laufe der bisherigen Saison. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SG Burgschleinitz/Straning die siebente Pleite.

Am nächsten Sonntag reist Hollenburg zum SV W4IT Ziersdorf, zeitgleich empfängt der Burgschleinitz/Straning den USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – SG Burgschleinitz/Straning, 8:0 (3:0)

79 Norbert Jankto 8:0

76 Stefan Schmircher 7:0

69 Norbert Jankto 6:0

64 Danijel Bozicevic 5:0

51 Hans Gill 4:0

29 Hans Gill 3:0

9 Norbert Jankto 2:0

4 Stefan Schmircher 1:0

