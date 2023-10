Der SV Spitz siegt deutlich gegen den USC Kirchberg/A.

Details Montag, 23. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor 150 Zuschauern kam es am Sonntag zum Duell des SV Spitz mit dem USC Kirchberg/Altenwörth. USC Kirchberg/Altenwörth steckte gegen den SV Spitz eine deutliche 2:6-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Spitz wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste erwischten einen Traumstart ins Spiel. Gleich zu Spielbeginn traf Kirchberg/Altenwörth zur frühen Führung (2.) durch einen Treffer von Stefan Söllner. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der dritten Minute schoss Dominik Rester den Ausgleichstreffer für den SV Spitz/Donau. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Drei Doppelpacker sichern Sieg

Christoph Fertl stellte die Weichen für den SV Spitz auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Ivan Cermak schnürte einen Doppelpack (60., Elfmeter/75.), sodass die Gastgeber fortan mit 4:1 führten. Fertl legte in der 78. Minute per Strafstoß zum 5:1 für Spitz nach. Den Gästen gelang dann doch noch ein zweiter Treffer. Sebastian Busch schoss die Kugel zum 2:5 für die USC Kirchberg/Altenwörth über die Linie (83.). Rester besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SV Spitz/Donau (84.). Letztlich feierte der SV Spitz gegen USC Kirchberg/Altenwörth nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Spitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Spitz/Donau sprang mit diesem Erfolg auf den neunten Platz. Die Defensive des SV Spitz muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 31-mal war dies der Fall. Spitz verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Kirchberg/Altenwörth weiter im Schlamassel. Nun musste sich die USC Kirchberg/Altenwörth schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für USC Kirchberg/Altenwörth sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Kommenden Samstag (15:00 Uhr) tritt der SV Spitz/Donau beim SC Getzersdorf an, schon zwei Tage vorher muss Kirchberg/Altenwörth seine Hausaufgaben beim USV Atzenbrugg/H. erledigen.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Spitz/Donau – USC Kirchberg/Altenwörth, 6:2 (1:1)

84 Dominik Rester 6:2

83 Sebastian Busch 5:2

78 Christoph Fertl 5:1

75 Ivan Cermak 4:1

60 Ivan Cermak 3:1

49 Christoph Fertl 2:1

3 Dominik Rester 1:1

2 Stefan Soellner 0:1

