Atzenbruggs Edelmaier trifft mit dem Abpfiff gegen Kirchberg/A.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor rund 100 Zuschauern trafen sich am Donnerstag der USV Atzenbrugg/H. und der USC Kirchberg/A. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von USV Atzenbrugg/H. und USC Kirchberg/Altenwörth, die mit 2:1 endete. Vollends überzeugen konnte Atzenbrugg dabei jedoch nicht.

Das erste Tor des Spiels ging an das Heimteam. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Kirchberg/Altenwörth, denn Unglücksrabe Luca Ponner beförderte den Ball ins eigene Netz (11.), nachdem der Rückpass auf den Keeper diesem über den Fuß sprang.

Dem Torman springt der Ball bei einen Rückpass über den Fuß. Roman Löffler, Ticker-Reporter

Paul Wohak war zur Stelle und markierte das 1:1 der USC Kirchberg/Altenwörth (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Edelmaier wird zum Helden

Dejan Jeftenic von USC Kirchberg/Altenwörth sah in der 52. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. In Minute 72 vergaben die Gäste durch den kurz zuvor eingewechselten Philipp Klimpfinger die Chance auf die Führung.

Nummer 7 bringt den Ball nicht hinein! Roman Löffler, Ticker-Reporter

Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Christian Edelmaier in der Nachspielzeit (90+3.) zu und erzielte den Führungstreffer für den USV Atzenbrugg/H. Am Schluss gewann USV Atzenbrugg/H. gegen Kirchberg/Altenwörth.

Nach zwölf absolvierten Spielen stockte Atzenbrugg sein Punktekonto bereits auf 22 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Angriffsreihe des USV Atzenbrugg/H. lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 30 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. USV Atzenbrugg/H. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Die USC Kirchberg/Altenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Nun musste sich USC Kirchberg/Altenwörth schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Atzenbrugg wandert mit nun 22 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Kirchberg/Altenwörth gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Samstag tritt der USV Atzenbrugg/H. beim SV Hollenburg an, während die USC Kirchberg/Altenwörth einen Tag zuvor den SC Getzersdorf empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – USC Kirchberg/Altenwörth, 2:1 (1:1)

93 Christian Edelmaier 2:1

32 Paul Wohak 1:1

11 Eigentor durch Luca Ponner 1:0

