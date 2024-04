Gars verliert Spitzenspiel bei Getzersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Getzersdorf stellte Gars ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Getzersdorf vor 250 Zuschauern die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der SCU Gars/Kamp die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Andreas Ringswirth brachte den Gast in der 16. Minute in Front. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Patrick Denk zum Ausgleich für Getzersdorf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Weissinger macht Titelkampf wieder spannend

Der Treffer von Mario Weissinger zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass der SC Getzersdorf im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (63.). In Minute 80 der nächste Rückschlag für Gars: Daniel Schachinger sieht den zweiten gelben Karton. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Getzersdorf gegen den SCU Gars/Kamp.

Der SC Getzersdorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Die Gastgeber knüpfen mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Getzersdorf zehn Siege, vier Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat der SC Getzersdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die gute Bilanz von Gars hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SCU Gars/Kamp bisher 13 Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Gars baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Freitag reist Getzersdorf zum SV Zellerndorf, zeitgleich empfängt der SCU Gars/Kamp den SC Mautern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Getzersdorf – SCU Gars/Kamp, 2:1 (1:1)

63 Mario Weissinger 2:1

45 Patrick Denk 1:1

16 Andreas Ringswirth 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.