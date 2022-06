Ziersdorf rettet sich mit Sieg gegen Ruppersthal

Details Montag, 13. Juni 2022 00:53

1. Klasse Nordwest-Mitte: Im Spiel des SV Ziersdorf gegen den USCR gab es vor etwa 270 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten von Ziersdorf. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Für das 1:0 und 2:0 war Simon Rockenbauer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (10./31.). Doch der Vorsprung war noch kein Polster. Andre Hofer schlug doppelt zu und glich damit für den USC Ruppersthal aus (32./41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Minute 58 ging der SV UNIQA Ziersdorf durch den dritten Treffer von Rockenbauer erneut in Führung. Nach 77 Minuten schickte der Schiedsrichter Ruppersthals Keeper Alexander Nimmervoll mit Rot vom Platz (Torchancenverh.). Marcel Genger schoss für den Gastgeber in der 86. Minute das vierte Tor. Mit dem dritten Treffer von Hofer rückte der USCR wieder ein wenig an den SV Ziersdorf heran (91.). Letzten Endes holte Ziersdorf gegen den USC Ruppersthal drei Zähler.

Rockenbauer und Hofer treffen dreifach

Der SV UNIQA Ziersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Ziersdorf findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Ziersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sechs Unentschieden und zwölf Pleiten. Die letzten Resultate des SV UNIQA Ziersdorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der USCR befindet sich mit 38 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Gast wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Der SV Ziersdorf tritt am kommenden Sonntag beim SV Cardea Rehberg an, der USC Ruppersthal empfängt am selben Tag den SV Horn Amateure.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV UNIQA Ziersdorf – USC Ruppersthal, 4:3 (2:2)

91 Andre Hofer 4:3

86 Marcel Genger 4:2

58 Simon Rockenbauer 3:2

41 Andre Hofer 2:2

32 Andre Hofer 2:1

31 Simon Rockenbauer 2:0

10 Simon Rockenbauer 1:0