Hadersdorf gewinnt Kellerduell gegen Straning

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Straning bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich vor rund 120 Zuschauern mit einer 0:2-Niederlage gegen den SC Hadersdorf aus der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hadersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der SC Hadersdorf bei SV Straning mit 5:3 für sich entschieden.

Fabian Palk stellte die Weichen für Hadersdorf auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Matthias Poschenreithner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den SC Hadersdorf her (86.). Letztlich nahm Straning im Kellerduell bei den Gastgebern eine bittere Niederlage hin.

Beide müssen runter

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht Hadersdorf Platz 13 und verpasst somit den Klassenerhalt. Das Hauptmanko des SC Hadersdorf lag in dieser Saison in der Defensive, die insgesamt 74 Gegentreffer hinnehmen musste. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Hadersdorf. Der SC Hadersdorf sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sieben Siege, drei Remis und 16 Niederlagen.

Mit 103 Gegentreffern stellte der SV Straning die schlechteste Defensive der Liga. Der Tabellenletzte blieb in der Rückrunde ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste ein. Der Offensive von SV Straning mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft. Lediglich 30 Tore stehen für Straning zu Buche. Für den SV Straning geht ein desolates Fußballjahr zu Ende, in dem lediglich zwei Siege und ein Remis geholt wurden. 23-mal gab es für SV Straning überhaupt nichts zu ernten.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Hadersdorf – SV Straning, 2:0 (1:0)

86 Matthias Poschenreithner 2:0

24 Fabian Palk 1:0