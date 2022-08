Nach 0:1: Zellerndorf überrollt SV Spitz

Details Samstag, 27. August 2022 04:03

1. Klasse Nordwest-Mitte: Knapp 90 Zuschauer kamen in das Günther-Stättner-Stadion nach Zellerndorf und wollten das Spiel gegen den SV Spitz mitverfolgen. Der SV Zellerndorf entschied das Match gegen den SV Spitz/Donau mit 5:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Schon in Minute fünf fanden die Gastgeber die erste Chance nach einem weiten Einwurf vor, doch der Abschluss war zu schwach. In Minute neun kamen auch die Gäste erstmals gefährlich in den Strafraum des Gegners. Für die 1:0-Führung war Ivan Cermak verantwortlich. Vor 91 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle und lupfte den Ball, nach einem weiten Ausschuss seines Keepers, über den Schlussmann der Gastgeber (11.). Im Anschluss entwickelte sich ein Hin und Her. Bevor es in die Pause ging, hatte Ladislav Senkyrik dann doch noch das 1:1 von Zellerndorf parat (41.), nachdem er einen Nachschuss mit Gefühl im Kreuzeck versenkte. Andreas Reilinger machte in der 45+1. Minute das 2:1 des SV Zellerndorf perfekt. Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Senkyrik der Mann des Abends

Die erste Chance der 2.Halbzeit hatten die Gäste. Spitz attackierte früh und eroberte den Ball etwa 20 Meter vor dem Tor. Fertl legte sich den Ball noch zurecht und schloss ab. Der Schuss wurde noch gefährlich abgefälscht, Zellerndorf-Torwart Franz Prechtl konnte aber trotzdem halten. Senkyrik beseitigte mit seinen Toren (69./83.) die letzten Zweifel am Sieg von Zellerndorf. Sebastian Reithofer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Zellerndorf (87.). Am Ende kam Zellerndorf gegen den SV Spitz zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Zellerndorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebenten Tabellenplatz.

Wann bekommt Spitz die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Zellerndorf gerät man immer weiter in die Bredouille.

Der SV Zellerndorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Lengenfeld vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Spitz den USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV Spitz/Donau, 5:1 (2:1)

87 Sebastian Reithofer 5:1

83 Ladislav Senkyrik 4:1

69 Ladislav Senkyrik 3:1

46 Andreas Reilinger 2:1

41 Ladislav Senkyrik 1:1

10 Ivan Cermak 0:1