Ruppersthal feiert gegen Röschitz/Roggendorf einen klaren Heimsieg

Details Montag, 29. August 2022 04:22

1. Klasse Nordwest-Mitte: Über 120 Zuschauer wollten sich das Spiel des USC Ruppersthal gegen die SG Röschitz/Roggendorf.K.J. nicht entgehen lassen. Der USC Ruppersthal fügte der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 4:1.

Der Regen machte das Spielfeld rutschig und zu einer Herausforderung für beide Teams. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der USCR bereits in Front. Nico Schneider markierte in der dritten Minute die Führung. Die Gäste hatten mit dem nassen Untergrund aber mehr zu kämpfen. Bereits in der 14. Minute erhöhte Matthias Tschany den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Andre Hofer mit einem Solo zum 3:0 für den Tabellenprimus zur Stelle (40.). Die Überlegenheit des USC Ruppersthal spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Nur der Ehrentreffer für die Gäste

Mit dem 4:0 durch Schneider schien die Partie bereits in der 47. Minute mit dem USCR einen sicheren Sieger zu haben. Der Akteur des USC Ruppersthal traf mit der Ferse zur entgültigen Entscheidung. In der Schlussphase gelang Antonin Jakes noch der Ehrentreffer für Röschitz/Roggendorf (83.). Schlussendlich verbuchte der USC Ruppersthal gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Die errungenen drei Zähler gingen für den USCR einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebenten Rang.

Am kommenden Sonntag tritt der USCR beim SV Spitz/Donau an, während Röschitz/Roggendorf zwei Tage zuvor den SV Gablitz empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Ruppersthal – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 4:1 (3:0)

83 Antonin Jakes 4:1

47 Nico Schneider 4:0

40 Andre Hofer 3:0

14 Matthias Tschany 2:0

3 Nico Schneider 1:0