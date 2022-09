Doppelpack: Franzl schießt Lengenfeld zum Sieg gegen Zellerndorf

Details Sonntag, 04. September 2022 00:51

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 150 Zuschauer beobachteten in der 5. Runde einen Heimsieg des SC Lengenfeld gegen den SV Zellerndorf. Der SC Lengenfeld entschied das Match gegen den SV Zellerndorf mit 3:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

In Minute sieben fanden die Gastgeber die erste große Chance vor, doch Moritz Schwaiger scheiterte an Zellerndorf-Keeper Franz Prechtl. In Minute 38 musste sich Prechtl gegen einen Schuss von Mario Franzl erneut auszeichnen. Kurz vor dem Pausentee parierte Lengenfeld-Goalie Florian Lehr einen strafstoß der Gäste (45.). Nach den ersten 45 Minuten ging es für Lengenfeld und Zellerndorf ohne Torerfolg in die Kabinen.

Zwei vergebene Elfmeter

Ein Eckball fand den Kopf von Mario Franzl, doch der traf nur seinen Mitspieler. Moritz Schwaiger übernahm das Spielgerät und brachte den SC Lengenfeld in der 54. Spielminute in Führung. 60 Minuten waren gespielt, da vergab auch Lengenfelds Mario Franzl einen Penalty. Franzl beförderte das Leder dann aber nach dem folgenden Eckball zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (62.). Das 1:2 des SV Zellerndorf bejubelte Ladislav Senkyrik (72.). Franzl stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Lengenfeld her (86.), nachdem er von Julian Steininger bei einem Konter ideal eingesetzt wurde. Am Schluss siegte der SC Lengenfeld gegen Zellerndorf.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Lengenfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Der SV Zellerndorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Der SC Lengenfeld wird am kommenden Samstag vom USC Ruppersthal empfangen. Zellerndorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 16.09.2022 gegen den USCR.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Lengenfeld – SV Zellerndorf, 3:1 (0:0)

86 Mario Franzl 3:1

72 Ladislav Senkyrik 2:1

62 Mario Franzl 2:0

54 Moritz Schwaiger 1:0