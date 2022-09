Röschitz/Roggendorf holt sich beim SV Bergern Packung ab

Details Sonntag, 11. September 2022 00:43

1. Klasse Nordwest-Mitte: Die Karl-Payer-Sportanlage zählte rund 85 Zuschauer, die das Spiel des SV Bergern gegen die SG Röschitz/Roggendorf sehen wollten. Der SV Bergern holte den ersten Saisonsieg gegen die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. durch einen 7:3-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Bergern wusste zu überraschen.

Röschitz/Roggendorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Bakir Duran das schnelle 1:0 für den SV Bergern erzielte. Den Freudenjubel von Bergern machte Lukas Hofer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (11.). Auch diese Freude hielt nicht lange an. Tomas Bednar war es, der in der 13. Minute den Ball im Gehäuse der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. unterbrachte. Duran sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:1 (21./27./43.) aus der Perspektive des SV Bergern. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Mario Strakos mit dem 6:1 für die Heimmannschaft zur Stelle (44.). Angesichts der desolaten Vorstellung von Röschitz/Roggendorf in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für Bergern in die Pause.

Viermal Duran - Spiel schon vor der Pause entschieden

Die Gäste kamen, trotz aussichtslosem Rückstand gut aus den Kabinen. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. schoss durch Dominik Hartung in der 46. Minute das Tor zum 2:6. Doch die Gastgeber schalteten wieder einen Gang hoch. Der siebte Streich des SV Bergern war Christoph Zeilinger vorbehalten (52.). Patrick Neuhold verkürzte für Röschitz/Roggendorf später in der 66. Minute noch auf 3:7. Letztlich feierte Bergern gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:3-Heimsieg.

Der SV Bergern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nur einmal ging Bergern in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 14 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. in dieser Saison. Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte Röschitz/Roggendorf im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang elf.

Mit diesem Sieg zog der SV Bergern an der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. vorbei auf Platz zehn. Röschitz/Roggendorf fiel auf die elfte Tabellenposition. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. bei.

Am kommenden Freitag trifft Bergern auf den SV Spitz/Donau, Röschitz/Roggendorf spielt am selben Tag gegen den SV UNIQA Ziersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Bergern – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 7:3 (6:1)

66 Patrick Neuhold 7:3

52 Christoph Zeilinger 7:2

46 Dominik Hartung 6:2

44 Mario Strakos 6:1

43 Bakir Duran 5:1

27 Bakir Duran 4:1

21 Bakir Duran 3:1

13 Tomas Bednar 2:1

11 Lukas Hofer 1:1

8 Bakir Duran 1:0