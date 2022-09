Sieg über Röschitz/R.: SV Ziersdorf am Gipfel

Details Samstag, 17. September 2022 00:27

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Freitag trafen Röschitz/Roggendorf und der SV Ziersdorf vor rund 100 fußballbegeisterten Fans aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 5:3 für sich. Ziersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In der achten Minute traf der Ligaprimus durch Tobias Kührer zum ersten Mal ins Schwarze. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Florian Weiss den Vorsprung des SV UNIQA Ziersdorf auf 2:0. In der 34. Spielminute musste Christoph Neumayer (Röschitz) mit der Roten Karte vom Platz. Bevor es in die Pause ging, hatte aber Patrick Neuhold noch das 1:2 der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. parat (41.). Ein Tor auf Seiten des SV Ziersdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Torreiches Spiel endete mit einem Auswärtssieg

Marcel Genger (69.) und Martin Barta (77., Elfmeter) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Ziersdorf und stellten auf 4:1. In der 83. Minute lenkte Julian Mollay den Ball zugunsten von Röschitz/Roggendorf ins eigene Netz. Philipp Hauser brachte den SV UNIQA Ziersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 5:2 erzielte (85.). Kurz vor Ultimo war noch Antonin Jakes vom Elfmeterpunkt aus zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. verantwortlich (89.). Am Ende verbuchte der SV Ziersdorf gegen die Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Röschitz/Roggendorf. Die mittlerweile 19 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die bisherige Saisonbilanz von Röschitz/Roggendorf bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Seit fünf Spielen wartet die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Die errungenen drei Zähler gingen für Ziersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des SV UNIQA Ziersdorf stets gesorgt, mehr Tore als der SV Ziersdorf (16) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Die Saison von Ziersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Röschitz/Roggendorf stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim USV Furth vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV UNIQA Ziersdorf den SV Spitz/Donau.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SG Röschitz/Roggendorf-K.J. – SV UNIQA Ziersdorf, 3:5 (1:2)

89 Antonin Jakes 3:5

85 Philipp Hauser 2:5

83 Eigentor durch Julian Mollay 2:4

77 Martin Barta 1:4

69 Marcel Genger 1:3

41 Patrick Neuhold 1:2

12 Florian Weiss 0:2

8 Tobias Kuehrer 0:1