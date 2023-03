SV Ziersdorf seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von Mautern geht weiter

Details Montag, 13. März 2023 01:11

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV W4IT Ziersdorf kam gegen den SC Mautern vor rund 110 Zuschauern zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging der SV Ziersdorf als Favorit ins Spiel gegen Mautern – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war vorübergegangen, ohne dass eines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor untergebracht hatte.

Die Heimelf zeigte sich in starker Frühform. David Stark stellte die Weichen für Ziersdorf auf Sieg, als er in Minute 29 per Distanzschuss mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Michael Weizmann den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0 (44.). Mit der Führung für den SV W4IT Ziersdorf ging es in die Halbzeitpause. Weizmann brachte den SV Ziersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (67.). Letztlich fuhr Ziersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ziersdorf weiterhin im Titelkampf

Der SV W4IT Ziersdorf hat nach dem souveränen Erfolg über den SC Mautern weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Saison des SV Ziersdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Ziersdorf nun schon zehn Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV W4IT Ziersdorf zu besiegen.

Mit 24 Zählern aus 15 Spielen steht Mautern momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert der SC Mautern im Klassement weiter an Boden.

Am kommenden Samstag trifft der SV Ziersdorf auf den SV Horn Amateure, Mautern spielt am selben Tag gegen den USV Furth.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV W4IT Ziersdorf – SC Mautern, 3:0 (2:0)

67 Michael Weizmann 3:0

44 Michael Weizmann 2:0

29 David Stark 1:0

