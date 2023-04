USV Furth dreht das Spiel gegen Kirchberg/A.

Details Sonntag, 09. April 2023 00:26

1. Klasse Nordwest-Mitte: Die Differenz von einem Treffer brachte dem USV Furth gegen die USC Kirchberg/Altenwörth den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg des USV Furth bei USC Kirchberg/Altenwörth geendet.

Lange Zeit gab es für die Besucher keine Tore zu sehen. Artan Selimi war es dann aber, der vor 150 Zuschauern für Kirchberg/Altenwörth den Führungstreffer besorgte (43.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach dem die Seiten getauscht waren, legten die Heimischen einen Zahn zu. Der USV Furth brachte das Netz durch einen Treffer von David Überall in der 68. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Kosta Drazic, der in der 77. Minute zur Stelle war. Am Schluss gewann der USV Furth gegen die USC Kirchberg/Altenwörth.

Spiel nach der Pause gedreht

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der USV Furth ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die 13. Position vorgerückt. Der USV Furth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Der USV Furth ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Schlappe behält USC Kirchberg/Altenwörth den achten Tabellenplatz bei. Mit erst 23 erzielten Toren hat Kirchberg/Altenwörth im Angriff Nachholbedarf. Sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat die USC Kirchberg/Altenwörth momentan auf dem Konto. USC Kirchberg/Altenwörth überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Furth beim SV Hollenburg an, während Kirchberg/Altenwörth zwei Tage zuvor Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – USC Kirchberg/Altenwörth, 2:1 (0:1)

77 Kosta Drazic 2:1

68 David Ueberall 1:1

43 Artan Selimi 0:1

