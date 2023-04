Mautern und Atzenbrugg/H. teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 09. April 2023 00:20

1. Klasse Nordwest-Mitte: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der SC Mautern und der USV Atzenbrugg/H. mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte USV Atzenbrugg/H. nach 90 Minuten beim 3:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Dzemal Bejtovic markierte dann vor 120 Zuschauern die Führung für die Gäste (30.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Atzenbrugg. Mautern gelang mithilfe des USV Atzenbrugg/H. der Ausgleich, als Adis Bronja das Leder in das eigene Tor lenkte (50.). Einen gebrauchten Tag erwischte der Verteidiger. Nachdem bereits ein Eigentor auf seine Kappe gegangen war, flog Bronja in der 72. Minute schließlich mit Rot vom Feld. Dass USV Atzenbrugg/H. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Yannick Soura, der in der 80. Minute zur Stelle war und zum 2:1 traf. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hans Gerbeth für einen Treffer sorgte (93.). Schließlich gingen der SC Mautern und Atzenbrugg mit einer Punkteteilung auseinander.

Gerbeth erzielt Remis in der Nachspielzeit

Mautern überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Offensiv konnte dem USV Atzenbrugg/H. in der 1. Klasse Nordwest-Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 46 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte USV Atzenbrugg/H. nur fünf Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste der USV Atzenbrugg/H. die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Atzenbrugg den vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Der SC Mautern tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der USC Kirchberg/Altenwörth an. Zwei Tage später empfängt USV Atzenbrugg/H. den SV Horn Amateure.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – USV Atzenbrugg/H, 2:2 (0:1)

93 Hans Gerbeth 2:2

80 Yannick Soura 1:2

50 Eigentor durch Adis Bronja 1:1

30 Dzemal Bejtovic 0:1

