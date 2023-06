Remis in letzter Minute: Gablitz rettet Remis gegen Furth

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der USV Furth spuckte dem SV Gablitz in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team vor 120 Zuschauern ein 2:2-Remis ab. Dem USV Furth gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, SV Gablitz. Im Hinspiel hatte der SV Gablitz nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Die ersten Chancen fanden die Heimischen schon nach wenigen Minuten vor. Kosta Drazic brachte den Ligaprimus per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 15. (Elfmeter) und 44. Minute vollstreckte. In Minute 33 hatten die Gäste die Großchance auf den Ausgleichstreffer, doch der aussichtsreiche Abschluss landete über dem Gehäuse. Mit der Führung für den USV Furth ging es in die Halbzeitpause. Baran Kaplan schoss für den SV Gablitz in der 72. Minute das erste Tor für den Tabellenführer. Ali Mohammadi machte dem USV Furth kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Gedanklich hatte der USV Furth den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem SV Gablitz am Ende noch den Teilerfolg.

Mohammadi in der Nachspielzeit erfolgreich

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Heimmannschaft rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des USV Furth stimmt es ganz und gar nicht: 67 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der USV Furth noch Luft nach oben.

Nach 25 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SV Gablitz 50 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 61 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Gablitz zu besiegen.

Am kommenden Samstag trifft der USV Furth auf den SV Bergern, der SV Gablitz spielt tags zuvor gegen den SC Mautern.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – SV Gablitz, 2:2 (2:0)

94 Ali Mohammadi 2:2

72 Baran Kaplan 2:1

44 Kosta Drazic 2:0

15 Kosta Drazic 1:0

