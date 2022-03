UFC Gaubitsch möchte nicht hinten reinrutschen

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Die Mannschaft des neuen Trainer-Duos Andre Doodeman und Patrick Hilmar überwintert in der 1. Klasse Nordwest nach zwei Siegen, acht Remis und drei Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang zehn. Hödl spricht die Problematik in der Tabelle klar an: "Durch die vielen Unentschieden haben wir doch einige wichtige Punkte liegen lassen! Somit sind wir nicht im gesicherten Mittelfeld, sondern näher beim Tabellenende als wir uns erhofft hatten."