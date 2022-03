SV Göllersdorf setzt auf konsequente Weiterentwicklung

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Karl Kroupa überwintert in der 1. Klasse Nordwest nach vier Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen mit 16 Punkten auf Rang neun. In der Übertrittszeit hat es in Göllersdorf einige Zugänge gegeben, deshalb gibt es im Frühjahr eine klare Devise: "Unser Ziel bleibt gleich und bedeutet Platz sieben sowie die konsequente Weiterentwicklung junger Spieler."