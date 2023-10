Der SC Stronsdorf ringt dem SC Laa/Thaya ein Remis ab

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Vor einer Kulisse von 500 Zuschauern traf der SC Stronsdorf am Samstag auf den SC Laa/Thaya. 2:2 hieß es nach dem Spiel des SC Stronsdorf gegen den SC Laa/Thaya. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Petr Kirschner sein Team bereits in der neunten Minute. David Jukl nutzte die Chance für Stronsdorf und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Die Gäste mussten nach 33 Minuten in Unterzahl weiter machen, nachdem Simon Sauberer nach eienr Tätlichkeit die Rote Karte sah. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Laber rettet das Remis

Diesmal erwischten die Gastgeber den besseren Start. Patrick Piswanger war zur Stelle und markierte das 2:1 des SC Stronsdorf (54.). Doch die drei Punkte waren noch nicht in trockenen Tüchern. Das 2:2 von Laa/Thaya stellte Lukas Laber sicher (69.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Stronsdorf und der SC Laa/Thaya spielten unentschieden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SC Stronsdorf in der Tabelle auf Platz fünf. Mit dem Gewinnen tun sich die Gastgeber weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nach zehn gespielten Runden gehen bereits 18 Punkte auf das Konto von Laa/Thaya und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 32 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SC Laa/Thaya ist seit vier Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Stronsdorf zum SV Spillern, zeitgleich empfängt Laa/Thaya den SC Sparkasse Enzersfeld/W.

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – SC Laa/Thaya, 2:2 (1:1)

69 Lukas Laber 2:2

54 Patrick Piswanger 2:1

28 David Jukl 1:1

9 Petr Kirschner 0:1

