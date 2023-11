Göllersdorf bekommt nach Pausenführung noch Packung in Spillern

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Etwas mehr als 200 Besucher wollten dieses Spiel der 14. Runde mitverfolgen und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Der SV Spillern drehte einen 2:3-Pausenrückstand und ließ Göllersdorf am Ende mit 7:3 keine Chance. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Spillern. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Lukas Pabisch brachte die Gastgeber schon in der siebten Minute nach vorn. Philipp Zieger war zur Stelle und markierte das 1:1 des SV Göllersdorf (18.). Bernhard Gregshammer brachte dem Gast nach 25 Minuten die 2:1-Führung. Mit seinem Platzverweis (34., Torchancenverhinderung) erwies Florian Unger seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet Göllersdorf gehörig unter Druck.

Rote Karte (SV Göllersdorf) für: Torraub Unger Ryderer8, Ticker-Reporter

Der SV Göllersdorf musste den Elfmeter-Treffer von Marin Pozgain zum 2:2 hinnehmen (35.). Ihor Balukh nutzte dann aber die Chance für Göllersdorf und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 3:2 ins Netz. In Minute 42 rettete noch der Pfosten für die Heimelf. Zur Pause wusste der SV Göllersdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Platzverweis von Unger leitet Pleite ein

In Halbezit zwei drehten die Gastgeber enorm auf. Das 3:3 des SV Spillern stellte Niclas Pidner sicher (48.). Zwei Minuten später vergaben die Gäste die Ausgleichschance per Elfmeter, den der Schlussmann des SV Spillern, Patrick Purtscher parieren konnte.

Elfmeter Göllersdorf: Eder scheitert an Tormann Purtscher Ryderer8, Ticker-Reporter

Auch in Minute 63 scheiterte Tobias Eder und vergab somit die Chance für die Gäste sich wieder die Führung zu schnappen. Das 4:3 des SV Spillern bejubelte Philip Frithum (71.). Fünf Minuten später erhöhte Tunahan Can den Vorsprung auf 5:3 (76.). Jakob Muth schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 6:3 für Spillern in die Höhe. Der SV Spillern baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Maximilian Wimmer in der 93. Minute traf. Am Ende kam der SV Spillern gegen Göllersdorf zu einem verdienten Sieg.

Bei Spillern präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Die drei Zähler katapultierten den SV Spillern in der Tabelle auf Platz vier. Mit dem Sieg knüpfte Spillern an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der SV Spillern sieben Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Der SV Spillern befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Trotz der Niederlage fiel der SV Göllersdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Göllersdorf verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt war beim SV Göllersdorf der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für den SV Spillern ist die ÖTSU Großmugl (Sonntag, 14:00 Uhr). Göllersdorf misst sich am selben Tag mit dem SC Ladendorf (15:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV Göllersdorf, 7:3 (2:3)

93 Maximilian Wimmer 7:3

79 Jakob Muth 6:3

76 Tunahan Can 5:3

71 Philip Frithum 4:3

48 Niclas Pidner 3:3

38 Ihor Balukh 2:3

35 Marin Pozgain 2:2

25 Bernhard Gregshammer 1:2

18 Philipp Zieger 1:1

7 Lukas Pabisch 1:0

