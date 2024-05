SV Spillern dominiert SV Langenzersdorf mit beeindruckendem 6:0

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:20

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Spillern und dem SV Langenzersdorf erlebten die Zuschauer eine wahre Torflut, die mit einem klaren 6:0 Sieg für den SV Spillern endete. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SV Spillern mit einem 3:0 Vorsprung den Grundstein für den späteren Erfolg. Die Spillerner zeigten eine beeindruckende Leistung, die durch effiziente Chancenverwertung und starke Defensivarbeit geprägt war.

Frühe Führung und souveräne Leistung

Der Anpfiff erfolgte pünktlich und das Spiel begann mit hohem Tempo. Schon früh im Spiel, in der 35. Minute, eröffnete Mahir Selimovic das Torfestival für den SV Spillern mit dem 1:0. Kurz vor der Halbzeit, in der 40. Minute, baute Marin Pozgain durch einen Elfmeter die Führung auf 2:0 aus. Nur zwei Minuten später erzielte der SV Spillern durch ein Eigentor von Ludwig Voith das 3:0, was den Halbzeitstand besiegelte.

Aus eineinhalb Chancen 3 Tore, Spillern hat zwar mehr Ballbesitz aber eigentlich nicht gefährlich. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. , Ticker-Reporter

Trotz mehr Ballbesitz für den SV Spillern war die erste Halbzeit von effektiver Chancennutzung geprägt, wobei aus wenigen Chancen drei Tore resultierten.

Die Spillerner setzen ihre Dominanz fort

Die zweite Halbzeit startete ohne Nachlassen der Intensität vonseiten des SV Spillern. Martin Wamser trug sich in der 50. Minute mit dem 4:0 in die Torschützenliste ein, was die Überlegenheit des SV Spillern weiter unterstrich. Der SV Langenzersdorf fand keine Antwort auf die kontinuierlichen Angriffe und sah sich in der 68. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von Markus Luger, mit einem 5:0 Rückstand konfrontiert. Markus Luger zeigte erneut seine Klasse, indem er in der 74. Minute das 6:0 erzielte und damit die Hoffnungen des SV Langenzersdorf endgültig zunichtemachte.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 6:0 für den SV Spillern, nachdem der Schiedsrichter in der 90. Minute das Spiel abpfiff. Die Spillerner zeigten eine herausragende Teamleistung, die durch Effizienz vor dem Tor und einer soliden Defensive geprägt war. Der SV Langenzersdorf hatte dem Druck nichts entgegenzusetzen und musste eine schwere Niederlage hinnehmen.

1. Klasse Nordwest: Spillern : L.zersdorf - 6:0 (3:0)

74 Markus Luger 6:0

68 Markus Luger 5:0

50 Martin Wamser 4:0

42 Eigentor durch Ludwig Voith 3:0

40 Marin Pozgain 2:0

35 Mahir Selimovic 1:0

