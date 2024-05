ASV Asparn/Zaya feiert beim SV Hausleiten einen wichtigen Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:33

Am Samstagnachmittag standen sich der SV Hausleiten und der ASV Asparn/Zaya in einem Spiel gegenüber, das mit einem klaren Sieg für die Gäste endete. Die Asparner zeigten eine beeindruckende Leistung und setzten sich mit 3:0 gegen die Hausleitner durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg und bauten ihre Führung in der zweiten Hälfte weiter aus. Das Spiel war geprägt von entscheidenden Momenten, darunter ein frühes Tor, eine rote Karte und die herausragende Leistung eines Spielers, der gleich zweimal traf.

Früher Führungstreffer setzt Ton für ASV Asparn/Zaya

Das Spiel begann energiegeladen, mit dem Anpfiff direkt in die Offensive gehend, zeigte der ASV Asparn/Zaya bereits in der 8. Minute seine Ambitionen. Nico Huber brachte sein Team mit einem geschickten Tor in Führung, was den Aspernern einen frühen Vorteil verschaffte. Die Hausleitner bemühten sich, ins Spiel zu finden und den Rückstand auszugleichen, doch die Gäste hielten den Druck hoch und ließen wenig Raum für die Offensive des SV Hausleiten.

Rote Karte und Doppelpack von Dizdarevic besiegeln das Schicksal des SV Hausleiten

Die zweite Halbzeit begann unglücklich für den SV Hausleiten, als Wolfgang Jungwirth in der 48. Minute die Rote Karte sah. Dies schwächte die Hausleitner weiter und machte es für sie noch schwieriger, gegen die dominierenden Asparner anzukommen. Der ASV Asparn/Zaya nutzte den Vorteil konsequent aus und baute seine Führung in der 62. Minute durch Denis Dizdarevic aus, der mit einem präzisen Schuss ins Netz traf. Dizdarevic zeigte sich nur sechs Minuten später erneut treffsicher und erzielte das dritte Tor für sein Team, was den Spielstand auf 0:3 erhöhte. Seine herausragende Leistung und der Doppelpack unterstrichen die Überlegenheit des ASV Asparn/Zaya in diesem Spiel.

Die Hausleitner, nun deutlich in der Unterzahl und mit dem Rücken zur Wand, fanden keine Antwort auf die aggressive Spielweise und Effizienz der Asparner. Trotz Bemühungen, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, blieb der SV Hausleiten ohne Erfolg. Das Spiel endete mit einem verdienten 0:3-Sieg für den ASV Asparn/Zaya, der von Beginn an die Kontrolle über das Spiel behielt und seine Chancen konsequent nutzte. Für den SV Hausleiten war es ein Tag zum Vergessen, während der ASV Asparn/Zaya mit Stolz auf eine starke Leistung zurückblicken kann.

1. Klasse Nordwest: Hausleiten : Asparn/Zaya - 0:3 (0:1)

68 Denis Dizdarevic 0:3

62 Denis Dizdarevic 0:2

8 Nico Huber 0:1

