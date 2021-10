Unterstinkenbrunn beendet Sieglos-Serie: Drei Punkte gegen Großmugl

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:26

1. Klasse Nordwest: 90 Fans kamen zum Heimspiel des SV Unterstinkenbrunn gegen ÖTSU Großmugl. Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte der SV Unterstinkenbrunn einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen die ÖTSU Großmugl.

Unterstinkenbrunn geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Alen Glavas das schnelle 1:0 für Großmugl erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Rene Resch den Vorsprung der ÖTSU Großmugl. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ondrej Zybal in der 19. Minute. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Spiel gedreht: Zybal macht´s möglich

Der SV Unterstinkenbrunn trumpfte auf und Rostislav Varada (60.), Zybal (63.) und Manfred Rieder (68.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 4:2. Mit dem 5:2 sicherte Zybal dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (78.). Am Schluss siegte Unterstinkenbrunn gegen Großmugl.

Beim SV Unterstinkenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Durch die drei Punkte gegen die ÖTSU Großmugl verbesserte sich Unterstinkenbrunn auf Platz fünf. Nur zweimal gab sich der SV Unterstinkenbrunn bisher geschlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Unterstinkenbrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Großmugl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Nach der klaren Pleite gegen den SV Unterstinkenbrunn steht die ÖTSU Großmugl mit dem Rücken zur Wand. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Großmugl alles andere als positiv. Der letzte Dreier liegt für die ÖTSU Großmugl bereits drei Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für Unterstinkenbrunn ist auf gegnerischer Anlage der USC Muckendorf/Zeiselmauer (Sonntag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Großmugl mit dem SV St. Andrä-Wördern (15:00 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – ÖTSU Großmugl, 5:2 (1:2)

4 Alen Glavas 0:1

12 Rene Resch 0:2

19 Ondrej Zybal 1:2

60 Rostislav Varada 2:2

63 Ondrej Zybal 3:2

68 Manfred Rieder 4:2

78 Ondrej Zybal 5:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!