SC Ladendorf gewinnt hoch gegen Stronsdorf

Samstag, 10. September 2022

1. Klasse Nordwest: Rund 130 Besucher kamen in das Hirschenbergstadion nach Stronsdorf um das Spiel des SC Stronsdorf gegen den SC Ladendorf mitzuverfolgen. Der SC Stronsdorf blieb gegen den SC Ladendorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Ladendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Zu Beginn des Spiels blieben beide Mannschaften ohne Treffer. Adi Mustafic brachte den Gast aber in der 26. Spielminute in Führung. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Andreas Ebersberger einen weiteren Treffer für den SC Ladendorf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ebersberger brachte den SC Ladendorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (63.). Eigentlich war Stronsdorf schon geschlagen, als Fabian Bachmayer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (70.). Letztlich fuhr Ladendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ladendorf klettert hoch

Für den SC Stronsdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Offensive der Gastgeber strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Stronsdorf bis jetzt erst drei Treffer erzielte. Ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Stronsdorf bei. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Stronsdorf aktuell nur Position elf bekleidet.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SC Ladendorf ist die funktionierende Defensive, die erst vier Gegentreffer hinnehmen musste. Der SC Ladendorf verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Ladendorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die Defensivleistung des SC Stronsdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Ladendorf offenbarte Stronsdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Der SC Ladendorf setzte sich mit diesem Sieg vom SC Stronsdorf ab und belegt nun mit acht Punkten den dritten Rang, während Stronsdorf weiterhin fünf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Der SC Stronsdorf tritt am kommenden Freitag beim SV Göllersdorf an, Ladendorf empfängt am selben Tag die ÖTSU Großmugl.

1. Klasse Nordwest: SC Stronsdorf – SC Ladendorf, 0:4 (0:2)

70 Fabian Bachmayer 0:4

63 Andreas Ebersberger 0:3

44 Andreas Ebersberger 0:2

26 Adi Mustafic 0:1