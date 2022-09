Sieg gegen St. Andrä-Wördern: Unterstinkenbrunn macht einen Satz nach vorne

Details Sonntag, 25. September 2022 00:18

1. Klasse Nordwest: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Unterstinkenbrunn. Die Heimmannschaft setzte sich vor rund 60 Fußballfans mit einem 2:0 gegen Andrä-Wördern durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Unterstinkenbrunn löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Mehr als eine halbe Stunde lang hielt bei beiden Teams die Null. Für den Führungstreffer von Unterstinkenbrunn zeichnete Ondrej Zybal verantwortlich (33.). David Murhammer sah nach 40 Minuten wegen Beleidigung die Rote Karte. Somit waren die Gäste in Unterzahl. In den letzten Minuten von Halbzeit eins bekam der SV Unterstinkenbrunn Hilfe vom Gegner, denn Clemens Pasruck versenkte den Ball ins eigene Tor zum 2:0 (43.). Luiz Paulo De Oliveira Polizeli sah nach 52 Minuten ebenfalls Rot und bei den Gästen waren nun schon zwei Mann weniger am Feld. Letztendlich hatte Unterstinkenbrunn Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Unterstinkenbrunn klettert auf Platz fünf

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Unterstinkenbrunn im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Nur einmal gab sich Unterstinkenbrunn bisher geschlagen.

Momentan besetzt St. Andrä/W. den ersten Abstiegsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der SV St. Andrä-Wördern bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit vier Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Nordwest. Die schmerzliche Phase von St. Andrä/W. dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Mehr als drei Tore pro Spiel musste der SV St. Andrä-Wördern im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: der SV Unterstinkenbrunn kassierte insgesamt gerade einmal 1,29 Gegentreffer pro Begegnung.

Unterstinkenbrunn tritt am Freitag beim SC Ladendorf an. Kommenden Sonntag (15:30 Uhr) tritt Andrä-Wördern beim SC Sparkasse Enzersfeld/W. an.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SV St. Andrä-Wördern, 2:0 (2:0)

43 Eigentor durch Clemens Pasruck 2:0

33 Ondrej Zybal 1:0