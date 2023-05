Remis zwischen Hausleiten und Hadres/M.

Details Sonntag, 30. April 2023 00:29

1. Klasse Nordwest: Der SV Hausleiten ist vor etwa 100 Besuchern nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Hadres/M. hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der UFC Hadres/M. vom Favoriten. Das Hinspiel auf dem Platz der Gäste war mit einem 3:1-Sieg zugunsten des SV Hausleiten geendet.

Lange Zeit hielt auf beiden Seiten die Null. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Michael Arthold seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für Hausleiten. Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der SV Hausleiten musste den Elfmeter-Treffer von Jiri Mica zum 1:1 hinnehmen (54.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SV Hausleiten nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Arthold in diesem Spiel (63.). Als einige Zuschauer bereits Hausleiten als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Christoph Johannes Zeissl, der zum Ausgleich traf (86.). Am Ende stand es zwischen dem SV Hausleiten und Hadres/M. pari.

Zeissl-Treffer sichert Remis

Der SV Hausleiten führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Hausleiten verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Der SV Hausleiten befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Der UFC Hadres/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Hadres/M. bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des UFC Hadres/M. ist deutlich zu hoch. 67 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nordwest fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, zwei Remis und 14 Niederlagen hat Hadres/M. derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet der UFC Hadres/M. schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Die Trendkurve von Hadres/M. geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne.

Am Montag muss der SV Hausleiten vor heimischer Kulisse gegen den UFC Obritz ran. Als Nächstes steht der UFC Hadres/M. dem USV Niederleis gegenüber (Samstag, 16:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Hausleiten – UFC Hadres/M, 2:2 (1:0)

86 Christoph Johannes Zeissl 2:2

63 Michael Arthold 2:1

54 Jiri Mica 1:1

44 Michael Arthold 1:0

