Flandorfer schießt Großrußbach zum Sieg über Großmugl

Details Montag, 22. Mai 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Bei Großrußbach gab es für die ÖTSU Großmugl vor mehr als 130 Zuschauern nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von Großmugl geendet.

Die ÖTSU Großmugl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Alexandr Stejskal traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Die Führung hielt bis zur 45. Minute. Großmugl hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die zweite Halbzeit stand im zeichen eines Nachnamens. Für das 1:1 der USVG Großrußbach zeichnete zunächst Tobias Flandorfer verantwortlich (78.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Gabriel Flandorfer den entscheidenden Führungstreffer für das Heimteam erzielte (92.). Schließlich strich Großrußbach die Optimalausbeute gegen die ÖTSU Großmugl ein.

Jubel über späten Sieg dank Flandorfer

Die USVG Großrußbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Großrußbach beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Großmugl ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal fünf Punkte fuhr die ÖTSU Großmugl bisher ein. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Großmugl das Problem. Erst 22 Treffer markierte die ÖTSU Großmugl – kein Team der 1. Klasse Nordwest ist schlechter. In sieben ausgetragenen Spielen kam Großmugl in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die USVG Großrußbach setzte sich mit diesem Sieg von der ÖTSU Großmugl ab und belegt nun mit 24 Punkten den elften Rang, während Großmugl weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt. Vier Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat die ÖTSU Großmugl derzeit auf dem Konto. Großrußbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Die USVG Großrußbach tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SV Spillern an. Einen Tag später empfängt Großmugl den UFC Hadres/M.

1. Klasse Nordwest: USVG Großrußbach – ÖTSU Großmugl, 2:1 (0:1)

92 Gabriel Flandorfer 2:1

78 Tobias Flandorfer 1:1

1 Alexandr Stejskal 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei