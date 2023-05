Leobendorf II eine Nummer zu groß für Niederleis

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:06

1. Klasse Nordwest: Die Reserve von Leobendorf erteilte Niederleis vor 150 Besuchern eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Damit wurde der SV Leobendorf II der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel war der USV Niederleis bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Der Gast geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Thomas Stift das schnelle 1:0 für Leobendorf II erzielte. Der SV Leobendorf II baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Christoph Klapka beförderte den Ball in der 23. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Ligaprimus auf 2:0. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Philipp Schöller für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Erneut traf der SV Leobendorf II und stellte den Spielstand damit auf 4:0 (65.). Leobendorf II schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 5:0 durch Nico Böck in die Höhe. Letztlich kam der SV Leobendorf II gegen Niederleis zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Titel für Leobendorf II fix

Nach 23 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Leobendorf II 58 Zähler zu Buche. 79 Tore – mehr Treffer als der SV Leobendorf II erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nordwest. 17 Spiele ist es her, dass Leobendorf II zuletzt eine Niederlage kassierte. Das bedeutet den Meistertitel!

Beim USV Niederleis präsentierte sich die Abwehr angesichts 46 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Niederleis befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Zehn Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat der USV Niederleis momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Niederleis bereits drei Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für den SV Leobendorf II ist der SC Sparkasse Enzersfeld/W. (Samstag, 17:30 Uhr). Der USV Niederleis misst sich am selben Tag mit dem SC Stronsdorf (19:00 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Leobendorf II – USV Niederleis, 5:0 (2:0)

75 Nico Bock 5:0

65 Philipp Schoeller 4:0

55 Philipp Schoeller 3:0

23 Eigentor durch Christoph Klapka 2:0

7 Thomas Stift 1:0

