Tore am laufenden Band für den SV Spillern gegen Hausleiten

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:04

1. Klasse Nordwest: Der SV Spillern kam gegen Hausleiten vor 120 Besuchern zu einem klaren 6:2-Erfolg. Auf dem Papier ging Spillern als Favorit ins Spiel gegen den SV Hausleiten – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der SV Spillern letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Der SV Hausleiten geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Lukas Pabisch das schnelle 1:0 für den SV Spillern erzielte. Mit einem schnellen Doppelpack (15./16.) zum 2:1 schockte Philipp Mayer Spillern und drehte das Spiel. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tunahan Can in der 23. Minute, der wieder auf 2:2 stellen konnte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Die Hausherren drehten allerdings in Halbzeit zwei enorm auf. Jakob Muth brachte Hausleiten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 70. und 72. Minute vollstreckte. Zwei schnelle Treffer von Can (83.) und Marin Pozgain (86.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des SV Spillern. Letztlich feierte der SV Spillern gegen den SV Hausleiten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Spillern macht nach der Pause ernst

Mit 69 geschossenen Toren gehört Spillern offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nordwest. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SV Spillern deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der Gastgeber in diesem Ranking auf.

Der SV Hausleiten verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Der SV Spillern setzte sich mit diesem Sieg von Hausleiten ab und nimmt nun mit 39 Punkten den vierten Rang ein, während die Gäste weiterhin 33 Zähler auf dem Konto haben und den neunten Tabellenplatz einnehmen.

Nächster Prüfstein für Spillern ist der USV Niederleis (Samstag, 18:45 Uhr). Der SV Hausleiten misst sich am selben Tag mit dem SV Unterstinkenbrunn (17:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest: SV Spillern – SV Hausleiten, 6:2 (2:2)

86 Marin Pozgain 6:2

83 Tunahan Can 5:2

72 Jakob Muth 4:2

70 Jakob Muth 3:2

23 Tunahan Can 2:2

16 Philipp Mayer 1:2

15 Philipp Mayer 1:1

10 Lukas Pabisch 1:0

