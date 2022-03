SC Göttlesbrunn-Arbesthal ist fest entschlossen

Details Sonntag, 13. März 2022 08:36

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dominik Jansky, Sportlicher Leiter des SC Göttlesbrunn-Arbesthal, am Wort. Die Mannschaft von Neo-Trainer Elvir Ibrahimovic überwintert in der 1. Klasse Ost nach sechs Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang neun. Die Frühjahrssaison 2022 begann für Göttlesbrunn-Arbesthal am Samstag mit einer Absage gegen Traiskirchen II, aber dennoch ist Jansky guter Dinge: "Das Ziel ist ganz klar der Angriff nach oben. Wir wollen in der Rückrunden-Tabelle unter die ersten drei bis fünf Plätze. Die Mannschaft ist fest entschlossen, Spieler, Trainer und Verein ziehen an einem Strang."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Dominik Jansky: "Die Herbstsaison hätte besser ausfallen können. Wir haben durch kleine Fehler einige Punkte liegen lassen, das soll in der Rückrunde nicht passieren."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Jansky: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Wir freuen uns auf die Rückrunde und können den Start kaum erwarten."

Wichtige Spieler abgegeben, aber auch Verstärkungen geholt

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Jansky: "Wir haben mit Fabian Wlcek, Lukas und Harald Werner wichtige Spieler abgegeben, konnten uns aber mit Sandi Cavkic und Christian Faltani im Angriff bzw. im Tor verstärken. Mit Philipp Riedl haben wir außerdem einen jungen Spieler geholt, der uns im Laufe der Rückrunde und in Zukunft verstärken wird."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Jansky: "Im Herbst hatten wir einige Verletzungssorgen. Mittlerweile sind die Spieler wieder fit, es fehlt noch ein wenig Spielpraxis, aber wir können in der Rückrunde wieder aus dem Vollen schöpfen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Jansky: "Wir gehen davon aus, dass die Saison zu Ende gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Jansky: "Die ersten drei Mannschaften werden sich das ausmachen. Wer am Ende den längeren Atem hat und die wenigsten Fehler macht, wird sich den Titel holen."