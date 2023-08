SV Wienerwald peilt nach Traumstart die Top drei als Saisonziel an

Details Donnerstag, 17. August 2023 15:05

Der SV Wienerwald hat einen Traumstart in die 1. Klasse Ost erwischt. Die Elf von Trainer Andreas Fischer wies Wolfsthal mit 4:0 in die Schranken, ehe man gegen Velm auswärts mit einem 5:0 zum nächsten Kantersieg ansetzte. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und beim Coach des Tabellenführers nachgefragt, um den Gründen für den Erfolgslauf auf den Zahn zu fühlen. Man kennt beim SVW die eigenen Ambitionen, möchte die Saison daher auch auf dem Treppchen beenden.

"Haben zum Saisonstart schon viel gut gemacht"

Sechs Punkte, vorne neun Treffer erzielt und hinten zweimal die weiße Weste bewahrt – keine Frage, man kann schlechter in eine Saison starten als dies der SV Wienerwald vorgezeigt hat. Doch was waren die Gründe für die starken Performances zu Saisonbeginn, was hat am Ende den doch großen Unterschied gegenüber dem Mitbewerb ausgemacht? „Wir haben das erste Spiel gleich 4:0 gewonnen und damit zum Saisonstart schon viel gut gemacht. Natürlich ist es so, dass zu Beginn noch nicht alles zu 100 Prozent funktioniert, das ist auch klar, aber ich denke, dass wir speziell in der zweiten Hälfte schon viel umgesetzt haben, ein gutes Offensivspiel gezeigt haben. Auch haben wir wenig zugelassen, somit war der Start schon einmal ein sehr positiver. Das zweite Match haben wir dann 5:0 gewonnen, zur Pause waren wir schon mit zwei Toren vorne“, lässt Trainer Andreas Fischer den Start noch einmal Revue passieren.

Auch die Neuzugänge erledigen ihren Job, fanden nahtlos ins Spiel des SV Wienerwald hinein. „Niki Resch, der von Brunn am Gebirge kam, Lukas Lichtenstöger von Himberg und Paul Kozelsky, ebenfalls von Brunn, haben gleich gespielt. Sie sind sicher eine Verstärkung“, bestätigt Fischer.

Wienerwald will in Götzendorf besser auftreten als die Jahre zuvor

Die Zielsetzung geht man beim SV Wienerwald nicht allzu offensiv an, man kennt jedoch die eigenen Stärken. „Ich denke einmal, Breitenfurt ist der Favorit, und wir wollen diesen ärgern, das heißt, es sollte schon ein Platz unter den ersten drei sein.“ Anders als der SV Wienerwald kam der SK Breitenfurt im Übrigen mit nur einem Punkt aus zwei Spielen äußerst lethargisch aus der Sommerpause.

Die nächste Aufgabe in der Meisterschaft bewertet Coach Andreas Fischer wie folgt: „Wir spielen auswärts in Götzendorf. Die letzten Auswärtsauftritte dort waren eher nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Von dem her hoffen wir, dass wir es dieses Mal besser machen und dort anschließen können, wo wir aufgehört haben. Wir würden gerne unsere Serie fortsetzen und, wenn möglich, in Götzendorf gewinnen“, so Fischer vor dem Spiel gegen die „Oranjezz“, die ihrerseits mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet sind.

