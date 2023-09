Pflichtaufgabe erfüllt: Götzendorf mit knappen Heimsieg über Zwölfaxing

Details Samstag, 30. September 2023 00:02

1. Klasse Ost: Über 120 Zuschauer kamen nach Götzendorf. um das Spiel gegen den SV Zwölfaxing mitzuverfolgen. Ein Tor machte den Unterschied – der ASC Götzendorf siegte mit 2:1 gegen Zwölfaxing. Der SV Zwölfaxing erlitt gegen Götzendorf erwartungsgemäß eine Niederlage.

Über eine halbe Stunde lang konnten beide Mannschaften ihr Tor sauber halten. Christoph Gall stellte die Weichen aber dann für den ASC Götzendorf Oranjezz auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ein Tor mehr für die Gastgeber machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Lukas Hainzl versenkte die Kugel zum 2:0 für den ASC Götzendorf (47.). Erst in der Nachspielzeit (95.) gelang Ramaz Kalch per Elfmeter der Anschlusstreffer für Zwölfaxing. Letzten Endes holte Götzendorf gegen den Gast drei Zähler.

Knapper Heimsieg

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo der ASC Götzendorf Oranjezz nun auf dem sechsten Platz steht. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des ASC Götzendorf bei. Götzendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SV Zwölfaxing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zwölfaxing findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. In dieser Saison sammelte der SV Zwölfaxing bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen. In den letzten Partien hatte Zwölfaxing kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der ASC Götzendorf Oranjezz tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Höflein an. Zwei Tage später empfängt der SV Zwölfaxing den USC Perchtoldsdorf.

1. Klasse Ost: ASC Götzendorf Oranjezz – SV Zwölfaxing, 2:1 (1:0)

95 Ramaz Kalch 2:1

47 Lukas Hainzl 2:0

36 Christoph Gall 1:0

