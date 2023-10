Nach 0:4! Erfolgreiche Aufholjagd des SC Göttl. - Arb. bei Traiskirchen II

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Nachdem die Reserve von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM bereits scheinbar uneinholbar in Front gelegen hatte, vollbrachte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal noch eine fulminante Aufholjagd und setzte sich vor rund 80 Besuchern mit 5:4 durch. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die Gastgeber begannen furios. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Pechhacker sein Team in der 15. Minute. Für das 2:0 von FCM Traiskirchen KM II zeichnete Patrick Mijatovic verantwortlich (18.). Mert Mustafa Ekinci gelang ein Doppelpack (28./30.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Bis zur Pause hielt die Defensive des SC Göttl. - Arb. dicht, sodass sich der Vorsprung von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II nicht weiter vergrößerte.

Von 0:4 zum 5:4!

Die Partie zeigte in Halbzeit zwei ein völlig anderes Gesicht! In der 51. Minute brachte Bernhard Nemeth das Netz für den SCGA zum Zappeln. Manuel Brunnthaler beförderte das Leder zum 2:4 der Gäste über die Linie (66.). Mit dem zweiten Treffer von Manuel Brunnthaler rückte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal wieder ein wenig an FCM Traiskirchen KM II heran (70.). Für FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Tobias Puchinger und Florian Thome drehten den Spielstand (82./94.) und sicherten dem SC Göttl. - Arb. einen Last-Minute-Sieg. Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte FCM Traiskirchen KM II das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FCM Traiskirchen KM II in dieser Saison. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II alles andere als positiv. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FCM Traiskirchen KM II noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Für den SCGA ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der SC Göttlesbrunn - Arbesthal derzeit auf dem Konto.

FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II tritt am kommenden Samstag beim SV Wienerwald an, der SC Göttl. - Arb. empfängt am selben Tag den SC Sommerein.

1. Klasse Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 4:5 (4:0)

94 Florian Thome 4:5

82 Tobias Puchinger 4:4

70 Manuel Brunnthaler 4:3

66 Manuel Brunnthaler 4:2

51 Bernhard Nemeth 4:1

30 Mert Mustafa Ekinci 4:0

28 Mert Mustafa Ekinci 3:0

18 Patrick Mijatovic 2:0

15 Stefan Pechhacker 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.