Göttlesbrunn - Arbesthal filetiert Zwölfaxing

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Ost: Rund 200 Besucher wollten sich das Spiel der 13. Runde nicht entgehen lassen. Der Göttlesbrunn - Arbesthal kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal hat alle Erwartungen erfüllt.

Die Gastgeber stellten mit dem 1:0 durch Mathias Almstädter in der 20. Minute die Weichen auf Sieg. In der 28. Minute erzielte Johannes Weber per Strafstoß das 2:0 für den Göttlesbrunn - Arbesthal. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Göttlesbrunn - Arbesthal mit einer Führung in die Kabine ging.

Zwölfaxing ohne viel Gegenwehr

Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal ließ den Vorsprung in der 50. Minute Almstädter anwachsen. Mit dem 4:0 von Manuel Brunnthaler für den Göttlesbrunn - Arbesthal war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 5:0 durch Raffael Förster in die Höhe. Nico Maurer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Göttlesbrunn - Arbesthal (85.). Am Ende kam der SC Göttlesbrunn - Arbesthal gegen Zwölfaxing zu einem verdienten Sieg.

Beim Göttlesbrunn - Arbesthal präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Im Klassement machte der SC Göttlesbrunn - Arbesthal einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Göttlesbrunn - Arbesthal derzeit auf dem Konto. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Der SV Zwölfaxing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gasts immens. Die Defensive von Zwölfaxing muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte der SV Zwölfaxing bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Zwölfaxing in dieser Zeit nur einmal gewann.

Der Göttlesbrunn - Arbesthal stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SC Höflein vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Zwölfaxing den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – SV Zwölfaxing, 6:0 (2:0)

85 Nico Maurer 6:0

75 Raffael Foerster 5:0

53 Manuel Brunnthaler 4:0

50 Mathias Almstaedter 3:0

28 Johannes Weber 2:0

20 Mathias Almstaedter 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.