SC Sommerein erringt knappen Sieg gegen SVg Guntramsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:28

In einem mit Spannung erwarteten Match trafen der SC Sommerein und die SVg Guntramsdorf aufeinander. Das Spiel, das am Freitagabend stattfand, endete mit einem knappen 3:2 Sieg für die Gastgeber. Die Zuschauer wurden Zeugen eines actiongeladenen Spiels, in dem beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften. Der SC Sommerein konnte sich letztlich durchsetzen und wichtige Punkte sichern.

Frühe Führung und rasante Gegenreaktion

Bereits in der 4. Minute konnte der SC Sommerein durch Manuel Gotschy in Führung gehen. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste aus Guntramsdorf unter Druck und zeigte die Entschlossenheit der Sommereiner, das Spiel zu dominieren. Doch die Gäste ließen sich nicht unterkriegen. In der 19. Minute gelang Sebastian Opawa der Ausgleich für die SVg Guntramsdorf, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Beide Mannschaften kämpften mit hohem Einsatz, doch es waren die Gastgeber, die kurz vor der Halbzeitpause erneut zuschlugen. Alexander Koller brachte den SC Sommerein in der 45. Minute wieder in Führung, was den Halbzeitstand auf 2:1 setzte.

Spannende zweite Halbzeit mit letztem Aufbäumen der Gäste

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Tempo wie die erste. Der SC Sommerein suchte nach Wegen, die Führung auszubauen, während die SVg Guntramsdorf nach einem Weg zurück ins Spiel suchte. In der 60. Minute war es Christoph Peter, der für den SC Sommerein das 3:1 erzielte und damit den Vorsprung der Heimmannschaft ausbaute. Dieser Treffer schien eine Vorentscheidung zu sein, doch die Gäste aus Guntramsdorf gaben nicht auf. In der 90. Minute gelang Christoph Stettner der Anschlusstreffer zum 3:2, was die Schlussphase des Spiels noch einmal höchst spannend machte. Trotz des späten Tores der Gäste und einer hektischen Schlussphase konnte der SC Sommerein den Sieg über die Zeit retten und sich über drei Punkte freuen.

Das Spiel endete mit einem 3:2 Sieg für den SC Sommerein. Dieser Sieg zeigte die Stärke und Entschlossenheit der Sommereiner, während die SVg Guntramsdorf trotz der Niederlage eine beeindruckende Moral bewies. Beide Teams zeigten einen leidenschaftlichen Einsatz, der die Fans bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

1. Klasse Ost: Sommerein : Guntramsdorf - 3:2 (2:1)

92 Christoph Stettner 3:2

60 Christoph Peter 3:1

45 Alexander Koller 2:1

19 Sebastian Opawa 1:1

4 Manuel Gotschy 1:0

