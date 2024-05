SC Göttlesbrunn-Arbesthal beendet Berger Erfolgsserie

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 18:45

Am 24. Spieltag der 1. Klasse Ost stand das Kräftemessen zwischen den Sportfreunden Berg und dem SC Göttlesbrunn-Arbesthal auf dem Programm, ging es in diesem Duell vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Doch nach sechs Spielen ohne Niederlage war für die Sportfreunde am Samstagnachmittag Schluss mit lustig, zogen mit 0:1 knapp den Kürzeren und mussten die sechste Heimpleite einstecken. Der SC hingegen fand nach zwei Niederlagen am Stück wieder in die Spur und konnte drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

Heiße erste Halbzeit

Nach dem Anpfiff versuchten beide Teams, das Heft in die Hand zu nehmen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Berger versuchten von Anfang an, den Druck aufzubauen und die Gäste in die Defensive zu drängen. Trotz einiger guter Chancen gelang es jedoch keinem der Teams, in der ersten Halbzeit den Ball im Netz zu versenken. Ein bemerkenswerter Moment war die Trinkpause in der 22. Minute, die den Spielern eine kurze Verschnaufpause bot und ihnen erlaubte, neue Strategien für den Rest des Spiels zu planen.

Entscheidung in Minute 64

Die zweite Halbzeit verlief zunächst ähnlich wie die erste, mit intensiven Duellen und hart umkämpften Bällen. Beide Teams hatten Chancen, das erste Tor zu erzielen, doch es war Göttlesbrunn-Arbesthal, das in der 64. Minute den Durchbruch schaffte. Stürmer Benedikt Förster nutzte eine Unachtsamkeit in der Berger Verteidigung und schoss das entscheidende Tor. Dieser Treffer erhöhte den Druck auf die Heimmannschaft, die nun alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz ihrer Bemühungen und einigen spannenden Momenten vor dem Göttlesbrunner Kasten konnte der Ausgleich nicht erzielt werden. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste aus Göttlesbrunn-Arbesthal.



