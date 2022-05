SC Himberg gewinnt Torfestival beim USC Wampersdorf

Details Montag, 30. Mai 2022 01:07

1. Klasse Ost: Rund 75 Fans kamen um das Spiel der 27. Runde zu sehen. Gegen den SC Himberg holte sich der USC Wampersdorf eine 4:6-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich Himberg gegen Wampersdorf drei Zähler ein. Das Hinspiel gegen den USC Wampersdorf hatte der SC Himberg für sich entschieden und einen 3:0-Sieg gefeiert.

Der SC Himberg ging durch Thorsten Semler in der neunten Minute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Benjamin Koch den Vorsprung der Gäste. Luca Foller schraubte das Ergebnis in der 18. Minute mit dem 3:0 für Himberg in die Höhe. Dann wachten die Heimischen auf. Eine starke Leistung zeigte Darius Sasarman, der sich mit einem Doppelpack für den USC Wampersdorf beim Trainer empfahl (21./25.) und auf 3:2 verkürzen konnte. Der SC Himberg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 4:2 des SC Himberg zeichnete Andre Schmiedel verantwortlich (49.). Lukas Erben versenkte den Ball in der 54. Minute im Netz von Himberg und stellte auf 4:3. Für den nächsten Erfolgsmoment des SC Himberg sorgte Manfred Molnar (59.), ehe Semler das 6:3 markierte (82.). Dominik Erben schoss die Kugel per Freistoß zum 4:6 für Wampersdorf über die Linie (85.). Am Ende schlug der SC Himberg die Gastgeber auswärts.

Wampersdorf zeigte Moral, Himberg verteidigt Platz vier

Der USC Wampersdorf stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Ost und hat bereits 90 Gegentreffer kassiert. Der USC Wampersdorf steht mit elf Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Nun musste sich Wampersdorf schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Bei Himberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (63). Kurz vor Saisonende besetzt der SC Himberg mit 47 Punkten den vierten Tabellenplatz. 14 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SC Himberg derzeit auf dem Konto.

Himberg wandert mit nun 47 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des USC Wampersdorf gegenwärtig trist aussieht.

Während der USC Wampersdorf am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim ASK Schwadorf 1936 gastiert, duelliert sich der SC Himberg zeitgleich mit dem FK Hainburg.

1. Klasse Ost: USC Wampersdorf – SC Himberg, 4:6 (2:3)

85 Dominik Erben 4:6

82 Thorsten Semler 3:6

59 Manfred Molnar 3:5

54 Lukas Erben 3:4

49 Andre Schmiedel 2:4

25 Darius Sasarman 2:3

21 Darius Sasarman 1:3

18 Luca Foller 0:3

15 Benjamin Koch 0:2

9 Thorsten Semler 0:1