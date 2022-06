Sommereins Koller schnürt Doppelpack gegen SC Göttlesbrunn - Arbesthal

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:16

1. Klasse Ost: Rund 80 Fußballfans wollten das Spiel der 28. Runde mitverfolgen. Der SC Sommerein und der SC Göttlesbrunn - Arbesthal boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Sommerein, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten die Gastgeber auswärts einen 4:2-Sieg verbucht.

Für den Führungstreffer des SC Sommerein zeichnete Alexander Koller verantwortlich (10.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Das 1:1 des SC Göttlesbrunn - Arb. bejubelte Sandi Cavkic (70.). Dass die Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Patrick Haider, der in der 72. Minute zur Stelle war und nur zwei Minuten später sein Team in Führung brachte. Den Freudenjubel des SCGA machte Koller zunichte, als er kurz darauf den 2:2-Ausgleich besorgte (76.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Mathias Wollmann noch einen Treffer für Sommerein im Ärmel hatte (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Sommerein den SC Göttlesbrunn - Arbesthal 3:2.

Später Sieg der Hausherren

Bei Sommerein präsentierte sich die Abwehr angesichts 54 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (64). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Sommerein in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Der SC Göttlesbrunn - Arb. befindet sich mit 40 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der SCGA überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Kommende Woche tritt Sommerein beim ASC Götzendorf Oranjezz an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt der SC Göttlesbrunn - Arbesthal Heimrecht gegen den SC Himberg.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 3:2 (1:0)

87 Mathias Wollmann 3:2

76 Alexander Koller 2:2

72 Patrick Haider 1:2

70 Sandi Cavkic 1:1

10 Alexander Koller 1:0