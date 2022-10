Remis zwischen Bruck/L. II und Sommerein

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:30

1. Klasse Ost: Im Spiel der Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck gegen Sommerein gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor mehr als 130 Besuchern die Punkte beim Stand von 3:3. Der ASK-BSC Bruck/L. KM II erwies sich gegen den SC Sommerein als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Die Gäste durften in diesem Spiel als erstes jubeln. Für den Führungstreffer von Sommerein zeichnete Michael Nikolic verantwortlich (19.). Aus der Ruhe ließ sich der ASK-BSC Bruck II nicht bringen. Zaker Malekzada erzielte wenig später den Ausgleich (23.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Manuel Brunnthaler machte in der 57. Minute das 2:1 des ASK-BSC Bruck/L. KM II perfekt. In der 65. Minute brachte Laurin Kratochwil das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung der Heimelf auf 3:1. Der ASK-BSC Bruck II musste aber nur kurz darauf den Treffer von David Berezny zum 2:3 hinnehmen (67.). Manuel Gotschy glich wieder nur wenig später für den SC Sommerein aus (73.). Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen dem ASK-BSC Bruck/L. KM II und Sommerein pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Vier Tore binnen zehn Minuten

Beim ASK-BSC Bruck II präsentierte sich die Abwehr angesichts 19 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der ASK-BSC Bruck/L. KM II den siebten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der ASK-BSC Bruck II momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den ASK-BSC Bruck/L. KM II, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Sommerein nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 25 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sommerein weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Fünf Spiele währt nun für den SC Sommerein die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Am kommenden Sonntag tritt der ASK-BSC Bruck II beim FSV Velm an, während Sommerein zwei Tage zuvor die Sportfreunde Berg empfängt.

1. Klasse Ost: ASK-BSC Bruck/L. KM II – SC Sommerein, 3:3 (1:1)

73 Manuel Gotschy 3:3

67 David Berezny 3:2

65 Laurin Kratochwil 3:1

57 Manuel Brunnthaler 2:1

23 Zaker Malekzada 1:1

19 Michael Nikolic 0:1