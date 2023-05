SC Himberg auch vom SC Haslau nicht zu stoppen

Details Freitag, 26. Mai 2023 00:07

1. Klasse Ost: Der SC Himberg kam gegen den SC Haslau vor mehr als 150 Zuschauern zu einem klaren 3:0-Erfolg. Himberg setzte sich standesgemäß gegen Haslau durch. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der SC Himberg gegen den SC Haslau/Ma. E. mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Gleich zu Spielbeginn traf der SC Himberg durch Lukas Lichtenstöger zur frühen Führung (3.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Thorsten Semler schnürte einen Doppelpack (32./40.), sodass der Tabellenprimus fortan mit 3:0 führte. Schlussendlich hatte Himberg die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb der SC Haslau Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.

Alles klar nach 45 Minuten

Wer soll den SC Himberg noch stoppen? Die Heimmannschaft verbuchte gegen Haslau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Ost weiter an. Mit nur 14 Gegentoren stellt der SC Himberg die sicherste Abwehr der Liga. Himberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Den SC Himberg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der SC Haslau/Ma. E. rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Fünf Siege, acht Remis und 13 Niederlagen hat der SC Haslau derzeit auf dem Konto. Haslau ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der SC Himberg ist am Mittwoch auf Stippvisite bei der Reserve von FCM Traiskirchen KM. Kommenden Freitag (18:30 Uhr) tritt der SC Haslau/Ma. E. bei FCM Traiskirchen II an.

1. Klasse Ost: SC Himberg – SC Haslau/Ma. E, 3:0 (3:0)

40 Thorsten Semler 3:0

32 Thorsten Semler 2:0

3 Lukas Lichtenstoeger 1:0

