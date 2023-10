Siegesserie des SC Sollenau hält auch gegen Scheiblingkirchen II

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Etwas mehr als 100 Besucher kamen am Freitagabend ins Pittentalstadion nach Scheiblingkirchen. Mit 1:2 verlor die Reserve des USV Scheiblingkirchen am vergangenen Freitag zu Hause gegen den 1. SC Sollenau. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Der SC Sollenau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Tizian Schenk traf schon in der vierten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Santiago Lopez Rubio den Vorsprung des Gasts auf 2:0. Alles sah nach einer klaren Angelegenheit für die Gäste aus. Doch dann konnten sich auch die Heimsichen auf die Anzeigentafel bringen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jonas Walli in der 27. Minute, als er auf 2:1 verkürzte. Obwohl dem 1. SC Sollenau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Scheiblingkirchen II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Dritter Sieg in Folge: Sollenau klettert auf Rang zehn

Trotz der Niederlage belegt der USV Scheiblingkirchen II weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der Gastgeber verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Die Situation bei Scheiblingkirchen II bleibt angespannt. Gegen den SC Sollenau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die drei Punkte brachten den 1. SC Sollenau in der Tabelle voran. Der SC Sollenau liegt nun auf Rang zehn. Der 1. SC Sollenau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Der SC Sollenau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der USV Scheiblingkirchen II stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Zillingdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der 1. SC Sollenau den SC Weissenbach.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – 1. SC Sollenau, 1:2 (1:2)

27 Jonas Walli 1:2

12 Santiago Lopez Rubio 0:2

4 Tizian Schenk 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.