Lanzenkirchen setzt gegen Grimmenstein Negativtrend fort

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Süd: Vor rund 150 Zuschauern trafen sich am Sonntag der SC Lanzenkirchen und der SV Grimmenstein zum Kräftemessen. Gegen den SV Grimmenstein holte sich der SC Lanzenkirchen eine 1:3-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich der SVG gegen Lanzenkirchen drei Zähler ein.

Der SV Grimmenstein erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Benedikt Holzer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der SC Lanzenkirchen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Abd Al Rahman Osman Ali den Ausgleich (11.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Thomas Aulabauer mit seinem Elfmeter-Treffer für eine kalte Dusche für die Gastgeber. Zur Pause wusste der SVG eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Holzer-Doppelpack sichert drei Punkte

Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang den Gästen die Entscheidung. Mit dem 3:1 sicherte Holzer dem Gast nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Am Ende verbuchte der SV Grimmenstein gegen Lanzenkirchen die maximale Punkteausbeute.

Der SC Lanzenkirchen stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse Süd und hat bereits 33 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt der SC Lanzenkirchen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SVG gerät Lanzenkirchen immer weiter in die Bredouille. Im Angriff weist Lanzenkirchen deutliche Schwächen auf, was die nur 14 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Der SC Lanzenkirchen musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Lanzenkirchen insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SC Lanzenkirchen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Für den SV Grimmenstein ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit dem Sieg baute der SV Grimmenstein die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SVG sechs Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Lanzenkirchen ist der EFM SC Zöbern (Sonntag, 15:30 Uhr). Der SVG misst sich am selben Tag mit dem ASK Oberwaltersdorf (15:00 Uhr).

1. Klasse Süd: SC Lanzenkirchen – SV Grimmenstein, 1:3 (1:2)

76 Benedikt Holzer 1:3

44 Thomas Aulabauer 1:2

11 Abd Al Rahman Osman Ali 1:1

6 Benedikt Holzer 0:1

