Spannung bis zur letzten Minute: 1. SC Sollenau sichert sich knappen Sieg gegen SC Aspang

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:30

Ein Fußballabend, der die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem hielt: Der 1. SC Sollenau empfing den SC Aspang in einem Spiel, das Spannung versprach und diese auch hielt. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der erst in der Nachspielzeit seine endgültige Entscheidung fand. Mit einem knappen 3:2-Sieg konnte der 1. SC Sollenau die drei Punkte zu Hause behalten und zeigte dabei sowohl offensiven Esprit als auch Nervenstärke in kritischen Momenten.

Erste Halbzeit: Sollenau geht in Führung

Der Anpfiff erfolgte pünktlich und beide Mannschaften starteten mit hohem Engagement in die Partie. Die ersten Minuten waren von gegenseitigem Abtasten geprägt, bis der 1. SC Sollenau in der 43. Minute den ersten Schlag setzte. Serdar Özmen brach den Bann und traf zum 1:0 für die Heimmannschaft. Dieser Treffer gab den Sollenauern sichtlich Auftrieb und sie gingen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Die Aspanger hingegen mussten sich neu sortieren und einen Weg finden, zurück ins Spiel zu kommen.

Zweite Halbzeit: Ein Schlagabtausch mit spätem Entscheid

Die Antwort des SC Aspang ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Boban Vasov in der 47. Minute der Ausgleichstreffer. Vasovs Schuss, abgefälscht und somit unberechenbar für den Keeper, sorgte für das 1:1 und brachte die Aspanger zurück ins Spiel. Doch die Freude währte nicht lange. Toni Saric stellte in der 64. Minute die Führung für den 1. SC Sollenau wieder her und brachte mit dem 2:1 sein Team erneut in Front. Als ob das nicht genug Spannung wäre, legte Tizian Schenk in der 88. Minute nach und erhöhte auf 3:1 für die Sollenauer. Dieser Treffer schien die Entscheidung zu sein, doch die Aspanger hatten andere Pläne. In der 90. Minute gelang Jetmir Torra der Anschlusstreffer zum 3:2, was das Spiel noch einmal komplett öffnete. Trotz eines fulminanten Endspurts des SC Aspang blieb es beim 3:2 für den 1. SC Sollenau.

Das Spiel endete nach einer Minute Nachspielzeit mit einem knappen Sieg für die Sollenauer, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammeln konnten. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und sorgten für einen Fußballabend, der den Fans noch lange in Erinnerung bleiben wird.

1. Klasse Süd: SC Sollenau : Aspang - 3:2 (1:0)

94 Jetmir Torra 3:2

88 Tizian Schenk 3:1

64 Toni Saric 2:1

47 Boban Vasov 1:1

43 Serdar Özmen 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.