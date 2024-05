Spektakulärer Heimsieg: Oberwaltersdorf dreht das Spiel gegen Lanzenkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:31

Am Freitagabend lieferten sich ASK Oberwaltersdorf und SC Lanzenkirchen ein packendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt. In einem Spiel, das reich an Toren und Wendungen war, setzte sich schließlich der Arbeitersportklub Oberwaltersdorf mit einem knappen 4:3 gegen den Sportclub Lanzenkirchen durch. Ein Spiel, das die Fans beider Teams wohl so schnell nicht vergessen werden.

Ein Start mit Überraschungen

Die Partie begann furios mit einem frühen Treffer für die Gäste. Bereits in der 14. Minute brachte Igor Puljic die Lanzenkirchner mit 1:0 in Führung und setzte die Heimmannschaft unter Druck. Doch Oberwaltersdorf ließ sich nicht lange bitten und antwortete prompt. In der 17. Minute gelang Lukas Laha der Ausgleichstreffer zum 1:1, was die Partie wieder offen gestaltete. Allerdings zeigte sich Lanzenkirchen unbeeindruckt und ging in der 31. Minute durch ein Tor von Michael Wolfsgruber erneut in Führung. Mit einem Stand von 1:2 aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung versprach eine aufregende zweite Hälfte.

Ein zweiter Durchgang voller Dramatik

Die Oberwaltersdorfer kamen mit neuem Elan aus der Kabine und setzten alles daran, das Spiel zu drehen. Ihre Bemühungen wurden in der 52. Minute belohnt, als Yasin Ceylan den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Doch Lanzenkirchen, entschlossen nicht klein beizugeben, antwortete mit einem weiteren Tor durch Stefan Handler in der 72. Minute, was das Spiel erneut auf den Kopf stellte. Die Gäste führten nun mit 3:2, doch die letzten Minuten gehörten ganz den Gastgebern. Senad Jonuzi wurde in der 82. Minute zum Helden, als er den erneuten Ausgleich für Oberwaltersdorf erzielte. Mit dem Spiel auf Messers Schneide und der Uhr, die unerbittlich heruntertickte, schaffte es Yasin Ceylan in der 90. Minute, sein zweites Tor des Abends zu erzielen und seine Mannschaft mit 4:3 in Führung zu bringen. Dieser Treffer sollte das letzte Wort in einem atemberaubenden Fußballspiel sein, das in der 94. Minute mit einem Sieg für die Oberwaltersdorfer endete.

Das Spiel zwischen ASK Oberwaltersdorf und SC Lanzenkirchen war eine Achterbahn der Gefühle mit einem glücklichen Ende für die Heimmannschaft. Die Fans beider Teams wurden Zeugen eines unvergesslichen Abends, der die Schönheit und Unvorhersehbarkeit des Fußballs einmal mehr unter Beweis stellte.

1. Klasse Süd: Oberwaltersdorf : Lanzenkirchen - 4:3 (1:2)

94 Yasin Ceylan 4:3

82 Senad Jonuzi 3:3

72 Stefan Handler 2:3

52 Yasin Ceylan 2:2

31 Michael Wolfsgruber 1:2

17 Lukas Laha 1:1

14 Igor Puljic 0:1

