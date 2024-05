Die SVg Pitten zerlegt den SV Zillingdorf mit einem spektakulären 9:0

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:29

Ein Fußballfest der Extraklasse lieferten die Pittener ihren Fans am Samstagnachmittag, als sie auf heimischem Boden die Zillingdorfer mit einem beeindruckenden 9:0 besiegten. Die Sportvereinigung Pitten zeigte eine überwältigende Leistung, die von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang des Spiels ließ. Mit einer Mischung aus technischer Finesse und taktischer Überlegenheit rollte Angriff auf Angriff auf das Tor der Gäste zu.

Überwältigender Start und eine klare Führung zur Halbzeit

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff, und die SVg Pitten setzte sofort Akzente. Der erste Treffer ließ nicht lange auf sich warten: In der 20. Minute versenkte Csaba Vachtler einen Freistoß direkt im langen Eck und eröffnete damit den Torreigen. Nikola Frljuzec baute die Führung in der 27. Minute per Elfmeter weiter aus, was die Überlegenheit der Pittener eindrucksvoll unterstrich. Der Spielfluss war deutlich auf ihrer Seite, und sie nutzten ihre Chancen konsequent. Csaba Vachtler glänzte erneut mit einem Traumtor zum 3:0 in der 38. Minute, bevor Patrik Wagner kurz vor der Halbzeitpause mit einem gekonnten Kopfball nach einem langen Ball das 4:0 markierte.

Ein unaufhaltsamer Torrausch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause ließ die Intensität des Spiels der Pittener nicht nach. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Maximilian Breitsching das Torekonto auf 5:0. Nikola Frljuzec, der bereits im ersten Durchgang traf, legte in der 55. Minute nach und erzielte das 6:0. Nur drei Minuten später verwandelte er einen Elfmeter souverän zum 7:0, was seine herausragende Leistung an diesem Tag zusätzlich krönte. Ondrej Skorec und Csaba Vachtler schlossen sich dem Torreigen mit ihren Treffern in der 83. und 90. Minute an und besiegelten damit das Schicksal der Zillingdorfer mit einem endgültigen 9:0.

Die Sportvereinigung Pitten demonstrierte eine beeindruckende Teamleistung, die durch präzise Pässe, effektive Abschlüsse und eine solide Defensive gekennzeichnet war. Die Gäste aus Zillingdorf fanden zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine Antwort auf die Überlegenheit der Pittener. Dieser Sieg unterstreicht die Ambitionen und die Qualität der Pittener Mannschaft, die mit diesem Ergebnis ein Ausrufezeichen in der Liga setzt.

1. Klasse Süd: Pitten : Zillingdorf - 9:0 (4:0)

90 Csaba Vachtler 9:0

83 Ondrej Skorec 8:0

58 Nikola Frljuzec 7:0

55 Nikola Frljuzec 6:0

50 Maximilian Breitsching 5:0

42 Patrik Wagner 4:0

38 Csaba Vachtler 3:0

27 Nikola Frljuzec 2:0

20 Csaba Vachtler 1:0

